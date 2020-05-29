دنيا بطمة تستعرض حملها بـ«لوك» العيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة انتفاخ بطنها مع تقدم حملها بصور جديدة شاركتها مع متابعيها، ظهرت فيها بطلّة واحدة تجمعها بابنتها «غزل».

نجمة Arab Idol بدت في الصور بـ«لوك» العيد، مرتدية قفطان أحمر ذو تطريزات ذهبية براقة، وهو نفس التصميم الذي اختارته الفنانة لابنتها، وقد ارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «حبيبة عمري الله يحفظها عسى ايامها كلها عيد وفرح»، كما نشرت دنيا صورة عائلية تجمعها بزوجها ومدير أعمالها محمد الترك، بدا فيها بـ«لوك» مغربي تراثي، معلقة عليها: «عمري أنتو».

دنيا كشفت في أحدث تصريحات حول حملها، أنها في شهرها الخامس، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن جنس مولودها، بينما لفتت إلى أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها تنوي أن تطلق عليه اسم «تركي».

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من ناحية أخرى، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش مؤخرا بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة.

القاضي أمر أيضاً بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس، في الوقت الذي قرر فيه استمرار متابعة نجمة Arab Idol في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها، في الوقت الذي أمر فيه باستمرار حبس ابتسام ومتابعتها في وضعية اعتقال احتياطي.

دنيا مازالت تواجه جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.