ابنة جورج وسوف تأسر قلوب محبيه بأحدث ظهور لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت القطرية ندى زيدان متابعيها، وفانز النجم السوري جورج وسوف، ونشرت صورة جديدة لابنتهما «عيون»، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ندى كتبت معلقة على الصورة: «انت ياأجمل عيد في حياتي.. كل عام وأنتم بخير...وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم»، حيث انتشرت صورة «عيون» بشكل كبير بين فانز ومحبي سلطان الطرب بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمال ملامحها، ومؤكدين على قوة الشبه بينها وبين والدها.

يُذكر أن جورج وسوف تزوج من ندى زيدان سبتمبر 2014، ورُزِقَ منها بـ«عيون» أكتوبر 2015، حيث انفصل الزوجان، واحتفظت الأم بحضانة الطفلة بعد دعوى قضائية رفعتها على سلطان الطرب، وهي الابنة الوحيدة للنجم السوري، حيث أن لديه ثلاثة أبناء من زوجته الأولى «شاليمار» وهم «وديع»، «حاتم» و«جورج جونيور».

من ناحة أخرى، كان فيديو كليب «سكت الكلام» آخر ما طرحه النجم السوري جورج وسوف، والأغنية من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وشهد العمل ظهور النجمين السوريين عابد فهد و ميلاد يوسف بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية تاتانيا مرعب.