نيللي كريم في رحلة بحرية مع ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة المصرية نيللي كريم قد قررت الهروب من ضغط القاهرة وأجوائها المتشبعة بأخبار وباء كورونا، وطارت إلى أحد الأماكن الساحلية للاستمتاع بأجازة صيفية.

نيللي شاركت الفانز بصور من أجواء أجازتها، ظهرت فيها برفقة ابنتها داخل يخت بعرض البحر، حيث تمنى لها أصدقائها ومتابعوها رحلة ممتعة وأجازة سعيدة.

Advertisements

يُذكر أن نيللي كريم تألقت في المارثون الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «100 وش» الذي شاركت في بطولته أمام آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

«سكر» هي الشخصية التي جسدتها نيللي في المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي، وعن الشخصية قالت الفنانة: «أنا مؤمنة أن الدور يؤثر على صاحبه، وشخصية سكر جعلتني أكثر حبًا للكوميديا والضحك وحب الحياة، وخلال السنوات الماضية عندما قدمت أدوارًا كئيبة كانت تؤثر على بشكل شخصي وعلى يومي العادي».

وعن ظروف تصوير العمل في ظل أزمة كورونا، أوضحت نيللي: «كانت أزمة كورونا العائق الأصعب بالنسبة لنا وكنت أشعر بمسئولية كبيرة ورغبة في انتهاء التصوير حتى أتمكن من الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء بالمنزل للتصدي لهذا الفيروس، ولكن كان لابد أن يستكمل التصوير في ظل هذه الظروف الصعبة التي لم نمر بها من قبل».