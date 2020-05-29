بعد إصابتها بكورنا.. سميرة سعيد: رفضت أكلم رجاء الجداوي لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المغربية سميرة سعيد على إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة المغربية أكدت، في تصريحاتها لبرنامج “the insider بالعربي”، أنها تحب الفنانة رجاء الجداوي جدًا لأنها فنانة ‏جميلة ومتسامحة وتتمتع بعلاقة جيدة مع كل الناس لذلك فإن الله سيأخذ بيدها ويشفيها.‏

سميرة كشفت أنها رفضت أن تتحدث إلى رجاء الجداوي بنفسها، حيث أنها قد ‏تكون في معاناة وضغط وتفضل البقاء بمفردها خلال هذه الأيام، مشيرة إلى أنها اكتفت بالاطمئنان عليها من أصدقاء مشتركين بينهما، ودعت لها ولكل مصابي ‏كورونا بالشفاء العاجل.‏

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قد أعلنت إصابة والدتها بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم نقل الفنانة لمستشفى العزل في الإسماعيلية.

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وظهرت صورة للفنانة المصرية رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، كانت فيها ممدة على السرير وإلى جانبها مصحف كبير ويرافقها في الصورة أحد الأطباء المسئولين عن متابعة حالتها الصحية.

ووجهت رجاء الجداوي رسالة لجمهورها عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد آخر أيام رمضان، ونصيحتها لهم.

رجاء الجداوي، قالت في مداخلة هاتفية لـ”راديو مصر”: “أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده”.

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، ودعا لها واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وأكدت رجاء الجداوي أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل “لعبة النسيان”، الذي عرض في رمضان بطولة دينا الشربيني، قائلة: “اضطريت للتصوير في ظل أزمة كورونا بسبب التزامي بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة للمسلسل”.