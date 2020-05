بيونسيه متخفية خلال تجولها بالشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه أثناء تجولها بالسيارة مع صديقتها في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وظهرت بيونسيه وهي تغطي شعرها بكابيشو، وأيضا وجهها بالكمامة من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت بيونسيه، قد أعلنت عن تبرعها بـ 6 ملايين دولار لصندوق دعم متضرري كورونا الذي أطلقه مؤسس تويتر جاك دورسي.

كما تبرع زوجها مغني الراب جاي زي، بماسكات طيبة للسجون في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية السجناء والعاملين في السجون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الماسكات الطبية التي تبرع بها جاي زي من خلال مؤسسته الخيرية لـ 100 ألف ماسك.

وعلى جانب أخر، كرمت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، مؤخرا، العاملون في برنامج “Disney Family Singalong” في قناة ABC ، وهي تؤدي أغنية “When You Wish Upon a Star” من فيلم رسوم الأطفال “بينوكيو”، تعبيراً عن تقديرها لجهودهم المبذولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق بحسب قناة سى إن إن.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.