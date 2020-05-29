بعد انفصالهما بأيام.. كايل نيومان يتهم جايمي كينج بالادمان و«يطلب حضانة ابنيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب الممثل والمخرج الأمريكي كايل نيومان من المحكمة بإسقاط حضانة زوجته المنفصل عنها الممثلة جايمي كينج وضم ابنيهما، باعتبارها غير مؤهلة للحضانة، نظراً لأدمانها الكحول والمخدرات لدرجة تفقدها السيطرة على نفسها، بالاضافة الى خيانتها. بحسب زعمه.

وذكر تقرير نشرته مجلة “يو اس ويكلي” الأمريكية نقلاً عن “تي ام زد”، أن المخرج طلب عقد جلسة طارئة يوم الجمعة، لمنحه حضانة ابنيهما جيمس 6 سنوات وليو أربعة .

في وثائق المحكمة التي حصلت عليها “ويكلي”، ادعى المخرج، 44 عامًا، أن الممثلة وعارضة الأزياء الجميلة، 41 عامًا، كانت “مدمنة مزمنة للمواد الأفيونية والكحول” خلال “العقد الماضي”. وشدد على خوفه على الطفلين من ملازمتهما لها، زاعماً أيضًا أنها كانت قد قادت سيارة -ذات مرة- برفقتهما وهي مخمورة ولم تبال.

قال نيومان بحسب الوثائق القانونية المسربة إنه “حاول لسنوات مساعدتها على تعديل أوضاعها، حتى أنه قام بمنحها إنذار نهائي في يناير، ومنحها مهلة لطلب العلاج. وطبقاً لمزاعمه، فقد وصلت إلى منشأة للصحة العقلية، لكنها غادرت بعد يوم واحد، لاصرارها هاة تناول المخدرات.

تقول الوثائق القانونية إن مخرج Fan Boys و 14 من أقرب أصدقاء جايمي، قاموا بالتدخل في 12 يناير / كانون الثاني، وتوسلوا إليها من أجل طلب أن تحاول الحصول على مساعدة طبية. وكما تزعم وثائق المحكمة أيضًا أن جايمي، ذهبت إلى منشأة إعادة تأهيل والصحة العقلية في “يوتا”، لكنها غادرت بعد وقت قصير من وصولها .

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وفي سياق مضاد، هاجم محام لجايمي المخرج، وقال للمجلة: “هذه هي آخر الحلقة ، محاولة فاشلة من كايل لمواصلة إساءة معاملته لجايمي والتلاعب بنظام المحكمة”.

واضاف “اليوم تم رفض جميع طلبات كايل ومنح القاضي جايمي الحضانة القانونية المشتركة لطفليهما”، مضيفا: “لا يزال الأمر المؤقت المتعلق بمنع العنف المنزلي قائما لحماية جايمي”.

تجدر الإشارة إلى قيام جايمي بمحاربة إدمان الهيروين عندما كانت في سن المراهقة، وقد اعترفت في السابق أنها تعاطت المخدرات عندما بدأت العمل في عروض الأزياء بسن الـ 14.

بدأت علاقة الثنائي في عام 2005، خلال تصوير Fan Boys حيث كان نيومان هو المخرج، وما لبثا أن تزوجا عام 2007 في لوس أنجلوس.