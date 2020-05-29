هيدي كرم تتخلص من ملل كورونا على طريقة ميريام فارس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية هيدي كرم التخلص من الملل الذي تشعر به جراء التزام المنزل بسبب انتشار وباء كورونا، وذلك عبر خوض تجربة جديدة، استلهمتها من النجمة اللبنانية ميريام فارس.

ميريام كانت قد اطلقت تحدي خاص للفتيات وشجعتهن على تغيير إطلالتهن بأنفسهن دون الحاجة للذهاب لمصفف الشعر، وذلك من خلال فيديو ظهرت فيه تقص شعرها بنفسها، مع تقديم شرح بسيط لأي فتاة ترغب في قص شعرها بنفسها، وهو ما استعانت به هيدي، وقرر خوض التحدي.

هيدي شاركت الفانز كواليس التجربة، ونشرت مقطع فيديو خلال قص شعرها، كما حرصت على استعراض النتيجة النهائية التي وصلت لها، وهي التجربة التي اثارت اعجاب معجبات الفنانة المصرية الذين أبدين استعدادهن لخوض نفس التحدي، والتغير من شكلهن بهدف التخلص من ملل كورونا.

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من ناحية أخرى، تغيبت هيدي عن المشاركة في دراما رمضان 2020، وكان آخر أعمالها مسلسل «الزوجة 18» أمام حسن الرداد، و«كلبش 3» أمام أمير كرارة، وهما العملين الذين تم عرضهما خلال موسم رمضان 2019.

يُذكر أن هيدي كرم تقدم برنامج اجتماعي عبر شاشة ON E الفضائية المصرية بعنوان «كلام ستات»، وذلك بمشاركة الثلاثي، نهال عنبر، شيريهان أبو الحسن، وندى رحمي.