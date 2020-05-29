جورج سيدهم.. الطباخ الذي قدم لجمهوره «فراخ كوتوموتو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

هناك جوانب خفية دائما من حياة كل فنان لا يعرفها إلا عدد قليل من المقربين منه، والفنان المصري الراحل جورج سيدهم، والذي تمر هذه الأيام ذكرى ميلاده، كان في حياته الكثير من الأسرار والمفاجآت.

الجمهور يعرف جورج سيدهم الفنان الضحوك الطفل الذي يصعد على المسرح ويشيع البهجة بين الحضور بإفيهاته العفوية، والذي كان عضو مهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، والتي انتهت بوفاة الفنان الضيف أحمد.

في عام 1986 تعرض الفنان الراحل جورج سيدهم ليوم عصيب لم ينساه أبدا، عندما نشب حريق كبير في مسرح الهوسابير الذى كان يمتلكه والتهم كل محتوياته، ووقتها قرر الفنان أن يوجه نشاطه لشيء آخر.

جورج سيدهم فكر طويلا، ثم رأى أنه يجب أن يستغل امكانياته الكبيرة في الطهي، وفتح مطعمه الخاص، وأطلق عليه اسم «ميني مشوي»، وكان يدير المطعم بنفسه، ويقدم لرواده الطعام في كثير من الأوقات.

Advertisements

الفنان المصري قرر أن يطلق على قائمة الوجبات أسماء أعماله المسرحية، ليكون مميزا، فمثلا كانت القائمة تتضمن، «ورقة لحمة طبيخ الملايكة، حمام المتزوجون، كفتة أهلا يا دكتور، كباب دكتور الحقنى, فراخ كوتوموتو، سلطة طحينة ودع أهلك».

السبب الرئيسي الذي جعل جورج يتقن الطهي هو أنه ظل عازبا لفترة طويلة، قبل ان يتخذ قرار الزواج، ولذلك اعتاد على طهي الطعام في كثير من الأحيان، وكان أصدقائه يتمتعون بوجباته.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

جورج سيدهم رحل في 27 مارس 2020، عن عمر 82، وكان الفنان اختفى عن الأنظار منذ ما يزيد عن 20 عاما، وذلك بعد إصابته بالشلل، إثر تعرضه لجلطة في المخ، وذلك بعد أن اكتشف أن شقيقه قام بسرقة أمواله.

وشيع جثمان الراحل عدد من الفنانين، ونعاه صديق عمره الفنان سمير غانم، وعبر عن حزنه الشديد لرحيل رفيق الكفاح، كما حضر جنازته دلال عبدالعزيز، بوسي شلبي، ورجاء الجداوي.