 مها محمد تعلن إصابة نجلها بفيروس كورونا

الجمعة 29 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد، مساء الخميس، إصابة نجلها فيصل، بفيروس كورونا.

Advertisements

وقالت مها محمد عبر حسابها في ”سناب شات“: ”حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم“.

وأضافت الفنانة الكويتية: ”اللهم إني استودعتك ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك“.

وكان نجل مها محمد قد أجرى سابقا عملية زرع كلى، وهو ما يجعل من إصابته بكورونا تشكل خطرًا عليه.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 24 ألفا و112.