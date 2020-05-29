شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ينتهى من تصوير 70% من فيلمه "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم إياد نصار من تصوير 70% من فيلمه الجديد "موسى"، المقرر أن يستأنف تصويره بعد أسبوعين فى وسط البلد، بعد توقفه قبل شهر رمضان لانشغاله فى تصوير مسلسله "ليالينا 80"، الذى عرض فى رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً، وانشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الإختيار" فهو مخرج الفيلم أيضاً لذلك توقف التصوير.

ويتبقى لـ إياد نصار أيام قليلة وينتهى من التصوير بشكل نهائى، كما انتهى مخرج العمل بيتر ميمى، من تصوير نصف أحداث الفيلم، ويعود بطلا العمل كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار إلى تصويره مرة أخرى، ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى.

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

وكانت آخر أعمال إياد نصار السينمائية فيلم "رأس السنة"، للمخرج محمد صقر وتأليف محمد حفظى، وشارك في بطولته كل من على قاسم، وإنجى المقدم، وأحمد مالك، وبسمة وشيرين رضا، ودارت أحداثه خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا.