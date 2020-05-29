شكرا لقرائتكم خبر عن جيلان × صورة واحدة.. حسن حسنى فى أحدث ظهور له مع حفيد محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الكبير حسن حسنى، فى أحدث صورة له مع الفنان الشاب محمود ياسين، حفيد النجم محمود ياسين، حيث نشر الفنان الشاب صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهو يجلس بجوار النجم حسن حسنى، الذى أطل على جمهوره مبتسمًا ويبدو فى حالة صحية مستقرة.

وتأتى هذه الصورة بعد آخر ظهور للنجم حسن حسنى، عندما حضر حفل عيد ميلاد الفنان الكبير صلاح عبد الله، يناير الماضى، وحينها حرص النجم محمد إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد صلاح عبد الله، ونشر صورة له تجعهما سويًا، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتى كانت بصحبة الفنان حسن حسنى، وكتب فى تعليقه عليها: "من الصور الحلوة اللى الواحد اتصورها، مع العملاقين عم حسن حسنى وعم صلاح عبد الله، كان شرف ليا إنى اشتغلت معاهم هما الاثنين فى أكتر من عمل، ربنا يخليهم لينا".

وخلال هذه الجلسة التى كانت مليئة بالضحك والحب، اجتمع نقيب الممثلين أشرف زكى والفنان الكبير حسن حسنى والفنان محمود البزاوى والنجم محمد إمام والفنانة روجينا والفنان أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر والشيف علاء الشربينى وكريم محمود عبد العزيز، للاحتفال بعيد ميلاد النجم صلاح عبد الله، وشاركت روجينا جمهورها بالفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب ودايما مجمعنا، كل سنة وأنت أبويا من أول دور مثلته فى حياتى".

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يذكر أن الفنان القدير حسن حسنى، كان قد أكد، فى يناير الماضى، أيضًا، عدم معرفته للشخص الذى يحاول باستمرار إطلاق شائعات حول وفاته على السوشيال ميديا؛ موضحًا أنه عندما سئل عن خبر وفاته قال: «كويس دى بروفة كويسة».

وكان قد قال الفنان حسن حسنى، خلال لقائه فى برنامج «أحلى النجوم» المذاع على قناة «المحور»، والذى تقدمه الإعلامية «بوسى شلبى»، إنه لا يوجد عداء بينه وبين أحد ليفعل هذا المقلب أكثر من مرة، ونوه أن من ينشر تلك الشائعات لو يشيع هذا من باب الاستخفاف فحاجة «دمها تقيل» - على حد قوله.

وأوضح الفنان القدير، أن أولاده يصابون بالخوف والفزع عند قراءة مثل هذه الشائعات، وردد فى غضب شديد: "ياخوانا أنتو مستعجلين ليه ده لكل أجل كتاب هييجى يومى هموت على طول"، وأكد حسنى، أن الأمر أصبح مفزعا لدرجة أن أحد أولاده كان مسافرا وحجز خصيصا تذكرة طيران وعاد لمصر.