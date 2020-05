شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Better Things لـ موسم خامس على FX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة FX تجديد مسلسل Better Things للموسم التليفزيونى الخامس 2020-2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الرابع من Better Things إلى معدل 0.11 فى الفئة العمرية بين 18 و49، بـ مجموع مشاهدين وصل إلى 294 ألف مشاهد، ومقارنة بالموسم الثالث، انخفض بنسبة 10% في الإصدار التجريبى وبنسبة 12% في نسبة المشاهدة.

ويشارك فى السلسلة الممثلون باميلا أدلون، ميكي ماديسون، وهانا أليجود، وأوليفيا إدوارد، وسيليا إيمري، وريبيكا ميتز، وأليسيا راينر.

قصة المسلسل مستوحاة من حياة بطليه، بداية بـ "Better Things" الذى تلعب فيه باميلا أدلون دور سام، ممثلة تحاول كسب لقمة عيشها وتربية بناتها الثلاثة بمفردها والاستمتاع بحياتها على غرار المقطع السابق، ويضع المقطع الترويجى الجديد سام فى موقف عادى مثل التسوق فى أحد المتاجر لكنه ينتهى بطريقة مضحكة بشكل مظلم.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale" فإنه من المفاجئ قليلاً أن شبكة FX قررت تجديد مسلسل Better Things، حيث إنه لم يحصل على تقييمات عالية إلا فى البداية وبدأت فى الانخفاض ببطء منذ ذلك الحين، ويبلغ متوسط الموسم الثالث تصنيفًا 13، فى الفئات العمرية بين 18-49، نحو 363 ألف مشاهد.

كما أعلنت شبكة FX عن تجديد مسلسل What We Do in the Shadows، للموسم الثالث، وذلك بعد النجاح الذى حققه الموسم الثانى الذى لايزال يعرض، حيث بدأ عرضه فى 6 مايو الجارى، على أن ينتهى فى 10 يونيو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثانى منWhat We Do in the Shadows إلى 0.19، فى الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 462 ألف مشاهد في تصنيف Live + في نفس اليوم، ومقارنة بالموسم الأول، ارتفعت بنسبة 1٪ فقط في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

مسلسل What We Do in the Shadows، من بطولة مات بيري، كيفان نوفاك، ناتاسيا ديميتريو، هارفي جويلين، ومارك بروكش، وغيرهم، تدور أحداثه حول ثلاثة مصاصي دماء يعيشون معًا على مدار المائة عام الماضية، وبالتالى فإنهم يواجهون العديد من المواقف المضحكة والمسلبة، التى يضاف إليها بعض من الإثارة والرعب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".