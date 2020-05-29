شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تدعو للتفاؤل فى أغنية بعنوان "للشمس"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة التونسية لطيفة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "للشمس" استعدادًا ‏لطرحها خلال الأيام المقبلة، بعدما تم تسجيلها بين تونس ومصر.‏

وتدعو أغنية "للشمس" للنجمة لطيفة، إلى الأمل والتفاؤل فى ظل الظروف الصعبة ‏التى يمر بها العالم إثر تفشى فيروس كورونا، وما تبعه من إجراءات العزل والتباعد ‏الاجتماعى، إذ يقول مطلع الأغنية: "للشمس من بعد الغياب طلوع والليل ميطولش ‏بينا ظلام".‏

كانت الفنانة لطيفة، قد حرصت على تهنئة أنغام، على حفلها الغنائى الذى أحيته ‏بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "معقولة ‏جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبى.. منوره الدنيا كلها.. بحبك‎".‎‏ ‏وردت أنغام، عليها: "حبيبتي يا لطيفة‏‎".‎

كانت لطيفة قد طرحت أغنية "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".