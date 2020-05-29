- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تعرض قناتي on E وon drama، مسلسل "الفتوة"، عرضا ثانيا بعد انتهائه مع شهر رمضان المنقضي.
وأعلن الفنان أحمد صلاح حسني، عن المواعيد الجديدة للعرض الثاني عبر حسابه بـ"توتير": "من السبت القادم العرض الثاني لمسلسل الفتوة علي قناتي on E و on drama، أتمنى لكل من لم يراه، مشاهدة ممتعة، إن شاء الله يوميا الساعه ٨ on E، و ١٠ مساءً علي on drama".
مسلسل "الفتوة"، حقق نجاحًا جماهيريًا خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي، المسلسل بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، نجلاء بدر، أنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر لمن فاته في رمضان.. تعرض على موعد العرض الثاني لـ "الفتوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.