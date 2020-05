لمن فاته في رمضان.. تعرض على موعد العرض الثاني لـ "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض قناتي on E وon drama، مسلسل "الفتوة"، عرضا ثانيا بعد انتهائه مع شهر رمضان المنقضي.

وأعلن الفنان أحمد صلاح حسني، عن المواعيد الجديدة للعرض الثاني عبر حسابه بـ"توتير": "من السبت القادم العرض الثاني لمسلسل الفتوة علي قناتي on E و on drama، أتمنى لكل من لم يراه، مشاهدة ممتعة، إن شاء الله يوميا الساعه ٨ on E، و ١٠ مساءً علي on drama".

مسلسل "الفتوة"، حقق نجاحًا جماهيريًا خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي، المسلسل بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، نجلاء بدر، أنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.