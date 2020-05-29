"ربنا يخليه ويمتعنا".. دينا الشربيني تتحدث عن بصمة عمرو دياب في مسلسلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بمساندة الفنان عمرو دياب لها في مسلسل "لعبة النسيان"، وخاصة الموسيقى التصويرية، التي وضعها للمسلسل، وأضفت له طابعا مميزا.

وخلال مداخلة مع برنامج The Insider بالعربي، قالت دينا الشربيني، إنها تستمتع بأي شيء يقدمه الفنان عمرو دياب، وليس موسيقى مسلسلها فقط، موضحة: "هو شخصيا بيحب موسيقى المسلسل أوي، وأنا ببقى بتفرج على المسلسل عشان أسمع الموسيقى، وحقيقي هي فارقة أوي في المشاهد".

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وأضافت: "في فرق فظيع بين المشاهد قبل وبعض موسيقى عمرو دياب، أنا محتاجة أقول فيها شعر، لأنها بجد فظيعة ومؤثرة، وحاجة ماحصلتش".

واختتمت: "ربنا يخليه ويقعد يمتعنا بالحاجات اللي بيعملها".

مسلسل "لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي،. تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.