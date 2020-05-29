بعد تصدره التريند.. معلومات عن الفنان حسن البلام

أصبح الفنان الكويتي حسن البلام، ضمن الأكثر بحثًا في "جوجل" من بين مستخدمي المملكة العربية السعودية، بعدما أعلن عن اسم مولودته الجديدة والتي اسماها "مزيان".

وقد ابدى عدد من المتابعين استغرابهم من الاسم بحيث انه وصف للشي الجميل باللهجة المغربية مما زاد التكنهات ان تكون زوجته مغربية .

ويذكر أن بلام قد أعلن عقد قرانه العام الماضي بدون ان يكشف عن هوية زوجته، ونقدم إليكم بعض المعلومات.

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ولد 22 ديسمبر 1974، ممثل كويتي، واحد من أهم ممثلي الكوميديا في الكويت ودول الخليج، قدم عشرات الأدوار الكوميدية ما بين كوميديا الموقف والتقليد، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وهو ابن عم الممثل مشاري البلام.

بدايته بالتمثيل كانت بعام 1993، وكانت بأدوار صغيرة سواء على المسرح أو بالتلفزيون، إلى أن استطاع أن يأخذ

وشارك في مسلسلات "سليمان الطيب ومرآة الزمن والسلسلة وشحيت ومحيت، وصالح تحت التدريب ودلق سهيل وفوازير دواد في هوليود وسابع جار وزمن الرجال والفارس المغوار وداووديات وعائلة خاصة جدًا وإرهابيات والقدر المحترم وأبو رش رش وعشوق وقرقيعان ويا خوي وأبو العصافير والدنيا لحظة وطاش ما طاش وسوالف حريم واللقيطة وشبابيك ونجمة الخليج وفضفضة وزراع المشموم والسجن وبلاني زماني وحبيبي حياتي وسيل وهيل وأعمال أخرى، في سينما شارك في فيلم طرب فاشن في 2006.