الأحد..مشاركة غنائية خاصة لمحمد حماقي "أون لاين" على "فيسبوك"

أعن الفنان محمد حماقي عن مشاركته في احتفالية خاصة لإحدى شركات المحمول الكبرى، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

يذاع الحفل على الصفحة الرسمية للشركة عبر "فيسبوك" يوم الاحد الموافق 31 مايو

في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمناسبة إصدار نوع جديد من الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة، وسيشارك فيه حماقي باعتباره الوجه الإعلامي للشركة.

يذكر أن آخر ظهور غنائي لحماقي

كان من خلال حفلته الغنائية التي أقيمت في شهر مارس الماضي على أرض الجامعة الامريكية بفرعها بالتجمع الخامس في القاهرة، وحضرها عدد كبير من جمهوره وقدم فيها مجموعة غنائية متميزة أبرزها"نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، ياستار، مابلاش، واعمل ايه، أحلى حاجة فيكي ايه، م البداية".