أعن الفنان محمد حماقي عن مشاركته في احتفالية خاصة لإحدى شركات المحمول الكبرى، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
يذاع الحفل على الصفحة الرسمية للشركة عبر "فيسبوك" يوم الاحد الموافق 31 مايوفي تمام الساعة الثامنة مساءً، بمناسبة إصدار نوع جديد من الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة، وسيشارك فيه حماقي باعتباره الوجه الإعلامي للشركة.
يذكر أن آخر ظهور غنائي لحماقيكان من خلال حفلته الغنائية التي أقيمت في شهر مارس الماضي على أرض الجامعة الامريكية بفرعها بالتجمع الخامس في القاهرة، وحضرها عدد كبير من جمهوره وقدم فيها مجموعة غنائية متميزة أبرزها"نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، ياستار، مابلاش، واعمل ايه، أحلى حاجة فيكي ايه، م البداية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد..مشاركة غنائية خاصة لمحمد حماقي "أون لاين" على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.