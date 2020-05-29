بالتعاون مع شيكيس ريفيرا .. بيكي جي تطرح برومو أحدث كليباتها Jolene

طرحت الفنانة العالمية بيكي جي برومو أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم Jolene، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر طرح كليب Jolene قريبًا، كما يشاركها في الغناء الفنانة العالمية شيكيس Advertisements ريفيرا. ريفيرا. يذكر أن الفنانة العالمية بيكي جي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان They Ain't Ready، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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