محمد فؤاد يواصل تصدر التريندات بحفل"أون لاين"

تصدر النجم محمد فؤاد، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد حفلته أمس الأربعاء، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأقيم الحفل في حديقة الأزهر، وشاركه الغناء الفنان علاء عبد الخالق و الفنانة حنان.
وقال النجم محمد فؤاد، إنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فىمدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عان عالم الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".
وأضاف فؤاد على هامش الحفل إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه فى وقت مناسب، لافتًا إلى أنه سوف يصورعددًا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.
وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل، لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررًا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش هيبقى اسمه سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة".
وأضاف أن هناك عددًا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة قائلاً: "فيه ناس بتاخد أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا يكرمهم".
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