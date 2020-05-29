كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤلف مسلسل "خيانة عهد": والدتي تركت المنزل بعد عرض مشهد وفاة هشام وقالت لي أنت مريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت الفنانة يسرا والسيناريست أحمد عادل ضيوفًا مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامج معكم منى الشاذلي الذي يذاع عبر فضائية cbc، وتحدثا من خلال الحلقة عن نجاح مسلسلها الرمضاني خيانة عهد.

وكشف السيناريست أحمد عادل عن تعرضه لموقف كوميدي مع والدته، بعد عرض الحلقة الخاصة بوفاة هشام، وقالت له "أنت مريض"، وتركت له المنزل.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد"، من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد.