كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر Netflix تكشف عن موعد أول عمل دراما تشويقي سعودى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن مساعدة كل عضو لم يشاهد الشبكة لمدة عام منذ اشتراكه أن يؤكد رغبته في الاحتفاظ بعضويته.

وأكدت نتفليكس أنها ستطبق الأمر نفسه لأي عضو توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين، وسيبدأ الأعضاء باستلام رسائل بريد إلكترونية أو إشعارات في تطبيق Netflix بدءًا من هذا الأسبوع.

وأشارت نتفليكس في بيان صحفي أن كل عضو سيلغي حسابه ثم يقرر الاشتراك مرة أخرى في غضون 10 أشهر بملفاته الشخصية وقائمة العناوين المفضلة لديه وتفضيلات المشاهدة وتفاصيل الحساب كما سجّلها.

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وكشفت Netflix عن موعد عرض مسلسل «وساوس»، وهو أول عمل دراما وتشويق سعودي تستحوذ عليه نتفليكس على منصتها، ويمثل المسلسل جزءاَ من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث يقدم منظوراَ مختلفًا للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالميًا.

ويعرض«وساوس» بدءًا من الخميس ١١ يونيو، كأحد الأعمال الأصلية لـ نتفليكس ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلدا مع توفر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.

وتُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، إذ يستمتع ما يزيد عن 167 مليون عضو من أعضائها في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.