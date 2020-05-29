تراند اليوم : بدل قاعدة البيت .. أحمد حلمي يعود للمسرح بـ ” عسل أسود “

بعد ما يقرب من 20 عاما عن خشية المسرح، يعود الفنان أحمد حلمي من جديد بعرض مسرحي مستوحى من فيلمه الشهير “عسل أسود”.

وقرر أحمد حلمي الاستعداد للعرض في سرية، لعيد محاكاة فيلم عسل أسود الذي قدمه عام 2010، وهو من إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية مصري، وهو شاب هاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد 20 عامًا يعود رغبة في الاستقرار، ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلي أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض.

يذكر أن أحمد حلمى قدم آخر أعماله فيلم “خيال مآتة” العام الماضى، وشارك فى بطولته، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.