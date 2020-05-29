تراند اليوم : بالصور.. لقطات مذهلة لإحتفال قمر بعيد ميلادها مع ابنها

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا لها مع ابنها جيمي تظهر احتفالها بعيد ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت قمر في الصور وهي تقطع قالب الحلوى الذي كُتب عليه: “توقف كورونا.. أنه يوم ميلادي”.

وقد تلقّت قمر عددا كبيرا من التعليقات من قبل المتابعين الذين قدّموا لها التهاني بعيد ميلادها.

وكانت كشفت قمر مؤخرا عن تليقها تهديداً بالقتل أمام أعين إبنها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة جزءًاً من محادثة السيدة التي هددتها، لتعود وتحذفه، والتي قالت فيها :”ننتظرك في لبنان، هالمرة هتكون أخرتك، عم تلعبي مع أسيادك ياللي صنعوكي وعملوكي، نحرقلك وجهك قدام عيون ابنك، ودعي زباينك ودبي، حتكون أخر مرة بتشوفيهن بها، قرب وقتك، ناطرينك”.