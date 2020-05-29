تراند اليوم : فنانة تخضع لفحص كورونا بعد مخالطة رجاء الجداوي.. شوف مين

أوضحت الفنانة هديل حسن، خضوعها للتحاليل لتتأكد من سلامة صحتها بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، التي شاركتها بطولة “لعبة النسيان”، الذي عرض مؤخرا في سباق مسلسلات رمضان 2020.

وقالت “هديل” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، إن نتيجة تحليل كورونا جاءت سلبية، معلقة: “فرحة إن ما طلعش عندى كورونا تستاهل صورة لوحدها”.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي حاليا في أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، في حالة صحية أفضل مقارنة باليوم الأول الذي حجزت فيه بالمستشفى.

وأثيرت منذ أيام شائعات تفيد وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد يوم واحد من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، إلا أن المقربين منها نفوا الأمر تماما.