عادل إمام يسخر من ترجمة مسرحية "مدرسة المشاغبين" على نتفليكس

الخميس 28 مايو 2020

انتشرت فى الأيام القليلة الماضية، صورا من مسرحية "مدرسة المشاغبين" مصحوبة بترجمة إنجليزية، وأخرى بترجمة بلغة عربية فصحى، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، وهم يسخرون من الترجمة الإنجليزية لإيفيهات المسرحية التى يصل عمرها لأكثر من 47 عاما، فالإيفيهات التى يحفظها المصريون عن ظهر قلب من هذه المسرحية، ومازالت متداولة حتى الآن، جعل تحويلها باللغة الإنجليزية يزيد من تأثيرها الكوميدى.



الحساب الرسمى للزعيم عادل إمام، أحد وأهم نجوم مسرحية "مدرسة المشاغبين"، نشر صورة من المسرحية وهو يقوم جملته الشهيرة، "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا"، وأسفل الصورة الترجمة باللغة الإنجليزية، "when the pumpkin ripened it called the cucumber beans"، كما نشر محمد عادل إمام الصورة عبر حسابه على تويتر ساخرا منها بـ "الإيموجى".

عادل إمام عرض له فى شهر رمضان الماضى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.