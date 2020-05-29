مها محمد تعلن إصابة ابنها بفيروس كورونا.. وتوجه رسالة للجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية مها محمد عن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد، مطالبها جمهورها بالدعاء له لكي يتخطى أزمته الصحية على خير، خاصة أنه سبق وأن قام بعملية زرع كلى.

وكتبت مها عبر حسابها الرسمي على سناب شات: "حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا.. وهو زارع كلى.. دعواتكم لا تنسونا بدعائكم.. اللهم إني استودعتكم ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك".

ولم تكن هذه هي الحالة الأولى التي تصيب أبناء الفنانات الكويتيات حيث سبق وأن خرجت غدير السبتي في مقطع فيديو "لايف" عبر إنستغرام، وهي تبكي برفقة إحدى صديقاتها، تُدعى "روان"، وكانت هذه الصديقة تقول: "إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا"، دون أن تحدد البلد الذي تتحدث منه.

ووسط بكاء غدير السبتي أضافت صديقتها: "أنا عارفة إن الكويتي تبي تسوي كنترول من الداخل لكن أتمنى تمر على خير".

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وقالت غدير السبتي: "قولي إن شاء الله وتعدي يا روان وترجعون لبيتكم".

وتابعت الفنانة الكويتية: "لازم الناس تعرف إن الموضوع مو سهل الموضوع وايد مصيبة إحنا مستسخفين الموضوع".

وبينّت غدير السبتي أن أبناء شقيقتها الثلاثة أصيبوا بفيروس "كورونا" أحدهم عمره 4 أعوام، مضيفة أنه وللمرة الأولى ابنتها تكون بعيدة عنها.

وبعدها تعافت ابنة غدير، وشاركت الفنانة الجمهور عبر السوشال ميديا بفيديو التقط لها دون علمها، إذ فاجأتها ابنتها بالظهور أمامها معلنة شفاءها.

وقالت غدير في الفيديو: "تخيلوا فاجئتني، كان عندي لقاء مع برنامج صباح الخير يا عرب، وسألوني عن نتيجة التحليل، وقلت لهم لا أعرف، يا رب الله يفرح كل أم مثل ما فرحت، البيت نور".