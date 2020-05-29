ميريام كلينك فى البانيو عارية كما ولدتها امها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 29 مايو 2020 12:14 صباحاً - ‏44 دقيقة مضت أخبار المشاهير 331 زيارة

تسعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة فيديو جديد تظهر خلاله بدون ملابس ، عارية تماما تستحم فى البانيو .

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .