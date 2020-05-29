شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الفنان حمدى الميرغنى: "أنا صعيدى وبتأسف لأهالى بنى سويف على أى غلطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو للفنان حمدى الميرغنى يعتذر خلاله لأهالى محافظة بنى سويف عن جملة قالها فى عمل فنى حملت خطأ فى حق أهالى المحافظة.

وظهر الميرغنى فى مقطع الفيديو، قائلا: "أنا بتأسف لكل أهالى بنى سويف على أى غلطة، مستحيل أتعمد الغلط فى أهلى أنا راجل صعيدى، بتأسف لكل أهالى بنى سويف عن غلطة غير مقصودة، اعتبروها زلة لسان، أهالى بنى سويف فوق رأسى وياريت محدش يزعل منى اعتبرونى أخوكم الصغير".

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وكان أهالى بنى سويف أعربوا عن غضبهم من الفنان الكوميدى حمدى الميرغنى لأنه قال لأحد زملائه أثناء عمله بمسرح مصر: "أنت لبسك معفن كده ليه أنت من بنى سويف" ما جعل أبناء المحافظة يدعون إلى حملة ضده من خلال صفحاتهم على فيس بوك، داعين الجميع إلى مهاجمته وتحريك دعاوى قضائية ضده حتى يحصلوا على حقهم الأدبى والمعنوى.

وتعرف الجمهور على الفنان الكوميدى حمدى الميرغنى من خلال مشاركته مع عدد من الفنانين الشباب فى مسرح مصر مع الفنان القدير أشرف عبدالباقى ثم توالت الأعمال السينمائية والدرامية بالقنوات الفضائية ومن بينها بعض المسلسلات الكوميدية التى عرضت فى شهر رمضان.