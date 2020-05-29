شكرا لقرائتكم خبر عن الروح تعود للسينما الفرنسية بداية من 22 يونيو المقبل ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير صحفية، بعودة الحياة مرة أخرى للسينمات الفرنسية، بعد إجراءات تخفيف القيود الاحترازية ‏إثر أزمة تفشى فيروس كورونا وذلك بدءًا من يوم 22 من شهر يونيو المقبل.‏

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، في بيان له اليوم الخميس، أنه بعد إغلاق البلاد لمدة ثلاثة ‏أشهر تقريبًا، سيُسمح بإعادة فتح دور السينما في فرنسا فى 22 يونيو المقبل.‏

وكان من المفترض أن يفتتح مهرجان كان، أشهر المهرجانات السينمائية الدولية، أعمال دورته الـ73 ‏الثلاثاء 12 مايو، إلا أن إجراءات الحجر الصحي المفروضة في فرنسا ومختلف دول العالم حالت دون ‏ذلك.‏

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وكان منظمو المهرجان يأملون في تأجيله إلا أن التفشي العالمي لفيروس كورونا والإجراءات الوقائية ‏المفروضة أدت إلى حجب المهرجان بصورته المعتادة.‏

كانت عالمة الأمراض المعدية البروفيسور فرانسوا بريكاير، قد تقدمت بتقرير مفصل للحكومة الفرنسية، ‏حول شروط إعادة فتح قاعات العرض، والمسارح والسينمات في فرنسا.‏

وتضمن التقرير الحفاظ على المسافة بين المقاعد، وارتداء الأقنعة الواقية، وإزالة أكشاك المرطبات، ‏ووضع علامات على الأرض، والتنظيف المنتظم للمساحات المغلقة.‏