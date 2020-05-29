شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تسترجع ذكريات كليب مر عليه 20 سنة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت النجمة سميرة سعيد ذكريات واحد من أكثر كليباتها الغنائية نجاحًا والممثل في أغنية "آه بحبك".. حيث نشرت فيديو عبر حسابها علي موقع إنستجرام يتضمن making الكليب مثلما ظهر في تعليقها علي البوست التي نشرته للكليب، والذى سبق وتم طرحه قبل 20 عاما بالتحديد، حيث تم طرح كليب الأغنية عام 2000.



سميرة سعيد 1



سميرة سعيد 2

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سميرة سعيد

وكانت شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها بصور تجمعها مع ابنها شادى في رحلة بحرية بالبحر الأحمر، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة :" يوم هادئ مع شادي.. في انتظار غد أفضل"، .. وظهرت الديفا برفقة نجلها شادى على ظهر يخت في مدينة الجونة، بإطلالة شبابية، نالت إعجاب جمهورها.

يشار إلي أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى، كما شاركت في أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.