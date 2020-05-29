شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: تفاجأت بمرور 25 عامًا علي إعلاني مع عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة يسرا أثناء استضافتها في برنامج "معكم" على قناةCBC ، مع الإعلامية مني الشاذلي، عن إطلالتها في الأوسكار، حيث ظهرت بلوك فرعوني نال إعجاب الجميع، وقالت: "هذا اللوك يرجع الفضل فيه للعظيم مصمم الأزياء زهير مراد والاستايلست مي جلال، فأنا كنت أحد أعضاء لجنة تحكيم الأوسكار وتتكون من الآلاف في كل المجالات في العالم، وبيتم التصويت للجان التحكيم من خلال رقم سري خاص بكل محكم، ولكنني قررت أن أذهب للحفل لأتأكد من اختياراتي بنفسي وسعدت جدًا عندما وجدت جميع اختياراتي صحيحة.

وعن إطلالتها في إعلان رمضان قالت قدمت الإعلان مع الراحل العظيم عمر الشريف منذ ٢٥ عامًا، وتفاجأت عندما علمت أنه قد مر عليه كل تلك السنوات، وعندما بدأت في التصوير هذا العام شعرت وكأنني عدت لزمن البلاتوهات الجميل القديمة، فأنا أتذكر كل تفاصيل الإعلان القديم وأتذكر الملابس التي كنت أرتديها، وعندما شاهدت إعلان هذا العام وجدتني لم أختلف كثيرا وهذا ما أسعدني .