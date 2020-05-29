شكرا لقرائتكم خبر عن تعددت المسلسلات والموت في دراما رمضان واحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسلسلات رمضان 2020 لم تعرف الموت الطبيعى، فعلى الرغم من تنوع المسلسلات التى تابعها الجمهور طيلة الشهر المبارك، إلا أن أشكال الموت فى هذه المسلسلات لم تكن طبيعية، وذلك باستثناء مسلسل الاختيار، المبنى على أحداث حقيقة، تجسد قصة الشهيد الأسطورة البطل أحمد منسى. Advertisements

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