شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فؤاد تريند على جوجل وتويتر بعد حفل قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال النجم محمد فؤاد يتصدر مؤشرات البحث جوجل وتريند تويتر بعد حفلته أمس الأربعاء التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من حديقة الأزهر وشاركه الحفل علاء عبد الخالق وحنان.

وقال النجم محمد فؤاد إنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عان عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏

وأضاف فؤاد على هامش الحفل إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت مناسب، لافتًا إلى أنه سوف يصور عددًا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

Advertisements

وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررًا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش ‏هيبقى اسمه سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفًا أن هناك عددًا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة ‏قائلاً: "فيه ناس بتاخد أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا ‏يكرمهم".‏

ووجه النجم محمد فؤاد فى لقائه مع مقدمة الحفل شيرين سليمان الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى كانت سببا مباشرا فى إقامة هذا الحفل ولقناة الحياة التى يعتبرها وش السعد عليه.

وقال فؤاد: "إنه نظرا لظروف التباعد الاجتماعى أقمنا الحفل بدون جمهور وهذا لم نتعود عليه، وأتمنى أن الحفلات المقبلة تكون انزاحت الغمة وربنا قضى على فيروس الكورونا اللى عامل فينا كدة لكن دى إرداة الله".

وعن المسلسلات التى أعجب بها فؤاد خلال موسم الدراما المنقضى قال فؤاد إنه أعجب بمسلسل "الاختيار"، خاصة أن له أخ شهيد، مشيرا إلى أن كل ما كان يحلم بتنفيذه أمير كرارة نفذه وأنه تواصل مع بيتر ميمى وكان على استعداد لتنفيذ أغنية للمسلسل سواء بصوته أو بصوت أى مطرب آخر، وهذا لحبه فى العمل وحرصه على التعاون فيه بأى شكل.