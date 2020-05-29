شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تكشف مفاجأة جديدة عن حفل محمد منير "الأونلاين".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة دينا الوديدى، عن مفاجأة لجمهورها بخصوص الحفل الغنائى للكينج محمد منير، وهو الحفل الذى سيبث مباشرة يوم الجمعة 29 مايو الساعة 10 مساءً، على يوتيوب، فى WEOnlineMusicFestival"، حيث أوضحت أنها ستكون إحدى ضيوف لايف حفل محمد منير.

وكتبت دينا الوديدى، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "النهاردة حابة أشارككم لحظة مميزة أوى.. وزى حلم كبير وشرف ليا.. وهو أن أكون ضيفة من ضيوف لايف حفل منير بكره مع أجمل موسيقيين مصر".

وأضافت دينا: "مش بس عشان منير بالنسبة ليا وزى كل جيلى شكل كتير فى وعى وتجربتى الموسيقية على مستويات كتير منها اختلافه وتطوره وأفكارة وحبه للى بيعمله ورحلته.. بس كمان عشان منير بشكل شخصى هو من أجمل وأكتر الفنانين المتواضعين واللى روحهم مليانة حب وموسيقى من اللى ممكن تقابلهم فى حياتك".

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وتابع دينا الوديدى: "استنوا الكينج يوم الجمعة الساعة 10 مساء هيكون لايف على اليوتيوب وهنكون حوالية وبنغنى معاه".

يأتى هذا بعدما دعا الكينج محمد منير، جمهوره لمتابعة حفله الغنائى المرتقب المباشر "أونلاين"، حيث نشر البرومو الدعائى للحفل الغنائى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "راح اغنى.. استنونى غدًا يوم الجمعة 29 مايو الساعة 10 مساءً، على يوتيوب، فى WEOnlineMusicFestival".

ويستعد الكينج محمد منير لتقديم حفل غنائى جديد للجمهور ومباشر، وذلك بطريقة حفلات الـ"أون لاين"، ومن المقرر أن يحيى منير الحفل الغنائى مساء غدٍ الجمعة ، فى الساعة 10 مساء على اليوتيوب.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.