شكرا لقرائتكم خبر عن راح اغنى.. محمد منير يدعو جمهوره لمتابعة حفله "أونلاين".. غدًا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الكينج محمد منير، جمهوره لمتابعة حفله الغنائى المرتقب المباشر "أونلاين"، حيث نشر البرومو الدعائى للحفل الغنائى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "راح اغنى.. استنونى غدًا يوم الجمعة 29 مايو الساعة 10 مساءً، على يوتيوب، فى WEOnlineMusicFestival".

ويستعد الكينج محمد منير لتقديم حفل غنائى جديد للجمهور ومباشر، وذلك بطريقة حفلات الـ"أون لاين"، ومن المقرر أن يحيى منير الحفل الغنائى مساء غدٍ الجمعة ، فى الساعة 10 مساء على اليوتيوب.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.

ويشار إلى أنه فى إطار الحفلات "الأونلاين" التى ينظمها النجوم بدون جمهور بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، كانت النجمة أنغام قد أحيت حفلا غنائيا، الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر، والذى تم بثه على شاشة dmc فى الساعة العاشرة مساء، من مسرح الصوت والضوء وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وقدمت أنغام، لجمهورها عدد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

Advertisements

كذلك، كان قد أحيا نجم الجيل تامر حسنى، أولى حفلات عيد الفطر على مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، فى أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التى قدمها فى خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاح كبير جماهيريا على مستوى الإيرادات فى شباك التذاكر.

وواصل تقديم فقرته الأغنية بالعديد من أغنياته المتميزة الذى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى منها، "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمى فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم فى النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة".

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.