شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقليد أصالة وسميرة سعيد.. ميرهان حسين توجه الشكر لمتابعيها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الفنانة ميرهان حسين، موهبة كبيرة في عالم التقليد، حيث عرفت بأنها واحدة من أمهر الفنانات اللاتي يتمكن من تقليد النجوم بطريقتها الخاصة، وهو الأمر التي باتت تقوم به مؤخرًا من وقت لآخر عبر حسابها علي السوشيال ميديا، التي قلدت عليه أغلب النجمات وآخرهن أصالة وسميرة سعيد بالأمس.

ميريهان حسين بدورها نشرت مؤخراً تعليقا على ردود فعل متابعيها حول الفيديو التي قامت فيه بتقليد الثنائي أصالة وسميرة سعيد، حين كتبت: "مبسوطة جدًا بردود افعالكم على تقليدي للنجمتين العظيمتين أصالة وسميرة سعيد ❤❤ وياريت اللي ماشافش الفيديو كامل يشوفه موجود على قناتي على اليوتيوب عشان أنا يهمني رأيكوا كلكوا".

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ميرهان حسيت



ميرهان حسين

يشار أن الفنانة ميرهان حسين، شاركت مؤخرا كضيف شرف فى مسلسل "رجالة البيت" مع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2020، .. وكانت ميرهان حسين تجسد فى مسلسل "ختم النمر"، الذى عرض قبل شهر رمضان، شخصية "هنادى سلطان" التى تقع فى حب "عمر النمر" وعند اتفاقهما على الزواج، يجد عمر شقيقه سعيد يرغب فى الزاوج منها، ليقررعمر التضحية بحبه من أجل شقيقه، ولكن هنادى تقرر الانتقام منه بزواجها من شقيقه والإقامة معهم فى المنزل وتتحول شخصيتها من البنت الرومانسية إلى الشريرة التى تحاول الانتقام