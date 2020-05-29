شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: وقعت في غرام "خيانة عهد" منذ اللحظة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة يسرا ضيفة ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، على قناةCBC ، وقالت يسرا خلال اللقاء: "عندما عرض علي دور عهد في مسلسل "خيانة عهد"، وقعت في غرامه، فالمسلسل كتب بطريقة رائعة، والمفاجأة الحقيقية بالنسبة لي تكمن في مؤلف المسلسل أحمد عادل، الذي يربطني به صداقة منذ فترة ولكني لم أكن أعلم أنه مؤلف، واتصلت به عقب قرأتي للدور للتأكد".

وأضافت يسرا: "دور عهد لم يكن سهلاً على الإطلاق، فهو مقسوم لنصفين النصف الأول هي امرأة طبيعية تحب إخوتها ولم تتصور خيانتهم لها على الرغم من علمها أنهم يحملون لها بعض الكراهية ولكنها اعتقدت أنها قد عوضتهم، والنصف الآخر تمثل في انتقامها منهم، ولم أقدم الانتقام كما اعتدنا بالصراخ أو عبث الوجه ولكن اعتمدت علي نظرة العين والهدوء".

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وعن مشهد وفاة ابنها قالت منذ بداية مشهد الوفاة وقد انفصلت عن العالم ولم أرَ سوى وفاة والدتي التي لم يمر عليها كثيرًا، فمازلت متأثرة حتي الآن بوفاتها، والصدق الذي وصل لكل المشاهدين لأنني بالفعل لم أرَ سوى أمي، ففي ذلك الوقت ترفض تصديق ما يحدث وتتمني أن يكون حلم فالموت هو الحقيقية الوحيدة في الحياة، وأنا لم أمر في حياتي بأصعب من لحظة وفاتها لدرجة أن الدكتور حذرني ألا أدخل عليها بعد وفاتها خوفًا من أن أصاب بسكتة قلبية".

وأضافت لم أهدأ سوى عندما رأيتها للمرة الأخيرة، وبالمناسبة توقعت أنها ستموت في نفس اليوم الذي توفيت فيه، فأتذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت ترافقني في المستشفى طيلة فترة مرضها وقلت لها "أمي هتموت بكرة" وقد كان، فكل تلك الأحاسيس استعنت بها في مشهد وفاة ابني في المسلسل .