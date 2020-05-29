شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: دخلت مرحلة جديدة فى مشوارى وطريقة تفكيرى تغيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة سهر الصايغ أن هناك بعد الأمور التى تغيرت فى تفكيرها بالنسبة للعمل خلال الفترة الماضية، حيث بدأت فى التركيز بشكل أكبر والاهتماك بالتواجد القوى خلال عمل أو اثنين فى الموسم فقط مثلما فعلت فى رمضان المنصرم الذى شاركت فيه فى مسلسلى "النهاية" و"حب عمرى".

وأشارت سهر الصايع، لـ"الخليج 365"، إلى أن العمل فى التمثيل مراحل ولابد الممثل أن يمر بكل مرحلة فيها، كما ترى أنها أصبحت فى مرحلة جديدة تتطلب تركيزا أكبر منها موضحة: "بدأت أركز فى فكرة أننى تخطيت مرحلة الانتشار وهذا تقييمى لنفسى فبعد هذه المرحلة الواحد بيكون محتاج يتأنى أكتر".



سهر الصايغ

وتابعت سهر الصايغ أنها خلال مرحلة الانتشار كانت تختار أدوارا مختلفة وجديدة عليها معتبرة أن معظم اختياراتها كانت سليمة، لافتة "حتى لو كانت هناك أعمال لم أوفق فيها لكن اخترت دور مختلف، وأى ممثل يكون معرض لذلك أن يوفق فى أعمال ويخفق فى أخرى لأنك بتكون محكوم بعوامل أخرى ليست فقط اختيارك".

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف، ومسلسل "حب عمرى" مع هيثم شاكر وإخراج عبد العزيز حشاد.