شكرا لقرائتكم خبر عن ON تبدأ العرض الثانى لمسلسل الفتوة بدءًا من يوم السبت بعد نجاح عرضه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققه في عرضه الأول بشهر رمضان، قررت شبكة قنوات on، عرض مسلسل "الفتوة" على شاشتها بدءًا من يوم السبت المقبل، في الساعة الثامنة مساء، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

ولاقى المسلسل نجاحًا جماهيريًا ونقديًا منذ أن أنطلق عرضه خلال الماراثون الرمضانى المنصرم، لاسيما أن العمل تناول حياة الفتوات في حى الجمالية ما قبل 100 عام، فضلاً عن إعجاب الجمهور بديكورات المسلسل وملابس الشخصيات وخلافه .

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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .