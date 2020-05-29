شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: لم أفكر لحظة في الاعتذار عن "خيانة عهد" بسبب كورونا واعتبرته مهمة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا، أثناء استضافتها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، على قناةCBC ، عندما ظهر فيروس كورونا لم أفكر لحظة في الاعتذار عن تكملة المسلسل، واعتبرت أن المسلسل مهمة رسمية، فالفنان مثله مثل موظف البنك أو صاحب الفرن، فطالما ورائي الكثيرون الذين يأكلون العيش من هذه المهنة فلا مجال للاعتذار، وقد تم عمل جميع الاحتياطات من جانب شركة الإنتاج.

وتم تخفيض عدد فريق العمل وراء الكاميرا النصف تقريبًا حيث أصبح ١٥٠ شخصًا فقط، كما كان هناك فريق عمل متكامل يقوم بالكشف علينا في فترات متقاربة، ويتم التطهير والتعقيم لكل شيء بشكل دوري، أما أنا فقد عشت علي فيتامين سي وكنت أتغرغر كل ساعة تقريبًا.

وعن الحظر المنزلي قالت لم يكن عندي أي مشكلة بسبب الحظر المنزلي عقب انتهاء المسلسل، فأنا بيتوتية بطبعي طالما لم يكن هناك عمل أحب أن أجلس في المنزل، وأتمني أن يتمتع الجميع بتلك الفترة بالتقرب من عائلتهم وأولادهم وأزواجهم، فتلك الفترة جعلتنا نشعر بكم النعم الذي أنعم الله علينا بها، وأول شيءٍ سوف أفعله عندما تنتهي الكورونا "هبوس كل أصحابي ".