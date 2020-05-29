شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يسترجع كواليس شخصية المحروقي في مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد لطفى خلال مارثون دراما رمضان الماضى بشخصية "المحروقى" في مسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر علي اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.

محمد لطفى حرص بدوره على مشاركة متابعيه عبر حسابه علي موقع إنستجرام بصورة من كواليس والتحضيرات للشخصية، وعلق عليها بكتابة: "تحضيرات شخصية المحروقي مع المخرج ياسر سامي صاحب الفضل في نجاح هذه الشخصية كم سعدت بالعمل مع هذا المخرج الواعد ❤️".



محمد لطفى

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وكان نشر الفنان محمد لطفى عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة تم رسمها له من مسلسل "النهاية" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من خلال شخصية "المحروق"، وعلق علي الصورة بكتابة: "أنا بشكر الفنان اللي رسم الصورة دي أنا معرفش اسمه لكن له مني كل التحية والتقدير".

وفور نشر الصورة توالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ومحبيه ممن حرصوا علي تهنئته علي الدور الذى يلعبه خلال أحداث المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.