شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل أغانى موسم دراما رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موسم الدراما الرمضانية تألق بعض تترات وأغانى المسلسلات، بشكل نال إعجاب المشاهدين، وتألق من خلالها نجوم الغناء فى الوطن العربى.

وأغانى تترات الأعمال الدرامية هذا الموسم ارتبطت بشكل كبير مع الجمهور، لتستمر فى أذهان المشاهد حتى بعد انتهاء المسلسل، فى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أفضل تترات لمسلسلات هذا العام والتى حققت نجاحا على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل لافت للنظر.

أصالة:

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار" الذى يروى قصة الشهيد أحمد المنسى، ويجسد بطولته الفنان أمير كرارة، تعاون الفنانة أصالة مع الشاعر الغنائى محمد البوغة فى الأغنية الوطنية "سلام سلام" وهى إهداء لروح شهداء الجيش المصرى.

أحمد شيبة:

كما حقق المطرب الشعبى أحمد شيبة نجاحا كبيرا بأغنية مسلسل الفتوة، التى تتحدث عن عصر الفتونة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد خليل، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسنى وغيرهم.

مليونير مسلسل 100 وش:

مع بداية العام بدأت حملة هجوم كبيرة على موسيقى المهرجانات، إلا أن صناع مسلسل 100 وش قرروا عدم الالتفات إلى تلك الحملة والاستعانة بفرقة المدفعجية لصنع التتر، وهى من كلمات وألحان وتوزيع فرقة المدفعجية، وشارك فى الغناء بطلا العمل آسر ياسين ونيللى كريم.

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رامى صبرى:

نجاح كبير حققه المطرب رامى صبرى بعد مشاركته لأول مرة فى تترات مسلسلات رمضان بأغنية "غريب الحب" بمسلسل "فرصة تانية"، الذى شارك فى بطولته النجمة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، وأيتن عامر، ونالت أغنية التتر على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات تامر حسين، الحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

أحمد سعد:

استطاع المطرب أحمد سعد التألق بعد مشاركته بـ9 أغانى فى شكل رباعيات داخل مسلسل البرنس، كلها نالت إعجاب الجمهور، وحققت نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب، وذلك بسبب صوت سعد وإحساسه الكبير الذى استطاع من خلاله أن يجعل أغانى المسلسل تريند على مواقع التواصل فى فترات كثيرة سواء فى تتر النهاية أو داخل أحداث المسلسل، الذى قام ببطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وورجينا، وغيرهما.

سميرة سعيد:

حظى تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة سميرة سعيد، على إشادات واسعة، خاصة أنه يصف ظاهرة مجتمعية متفشية بين الجميع، حين نجد مجموعة من الأصدقاء الذين يبدون متقاربين من بعضهما كثيراً، و دائماً ما يفضلون الظهور معاً، في كل وقت و كل مكان، إلا أنهم فى الحقيقة يحملون فى قلوبهم تجاه بعضهم البعض كرهاً كبيراً.

مدحت صالح:

فيما قدم مدحت صالح أغنية "ونحب تانى ليه"، كتتر المسلسل الذى يحمل نفس الاسم، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.