شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول متابعيه للمليون الأول.. أحمد صلاح حسنى يوجه الشكر لشخص بسبب صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد صلاح حسني بوصول متابعيه مؤخراً علي حسابه عبر موقع تويتر إلي نحو مليون متابع، وهو الأمر الذى دفعه لتوجيه الشكر لكل متابعيه وجمهوره بتلك المناسبة مؤخراً، من خلال تدوينة تبعها بواحدة أخري نشر فيها صورة له مكتوب عليها مليون متابع، وعلق عليها بكتابة: " شكرًا لمجهودكم وصاحب هذه الصورة الجميلة، شكراً".



أحمد صلاح حسنى

هذا ويحل النجم أحمد صلاح حسنى ضيفا على أولى حلقات البرنامج الجديد "راجل و2 ستات"، من تقديم الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة هيدى كرم.

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وذلك بعدما روجت الفنانة هيدى كرم لبرنامجها الجديد مع الإعلامية شريهان أبو الحسن "راجل و2 ستات" عبر حسابها على إنستجرام، وكشفت عن موعد عرض البرنامج الأحد المقبل على قناة on e فى تمام الساعة الرابعة والنصف، .. وسيقدم البرنامج فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

على جانب آخر شارك أحمد صلاح حسنى فى مسلسل "الفتوة" الذى عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلي