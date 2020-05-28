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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنشد والمطرب ناصر سلمان الفرج متأثرًا بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
صورة أرشيفية
أعلن مدالله سلمان، وفاة المنشد والمطرب الشعبي الكويتي، ناصر سلمان الفرج، أمس الأبعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وغرد "مدالله"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا، والدفن غدًا في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونعى عدد من المواقع الكويتية الفنان الراحل من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها الإمارات اليوم، كما حرص الفنان الكوميدي الكويتي على نعيه من خلال حسابه بـ"تويتر"، مغردًا: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
كما ودع عدد من محبي المنشد والفنان الراحل، عبر "تويتر"، وجاءت بعض التعليقات: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ ناصر سلمان الفرج.. نعزي أنفسنا وأسرته وأخوانه ومحبيه".
ناصر سلمان الفرج، هو مؤسس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية، وعمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية، قبل أن يترك عمله قبل سنوات بسبب مرضه مكتفيًا بالإنشاد والظهور عبر شاشات التلفزيون مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية.
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