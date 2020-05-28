أبطال "كيرة والجن" يستأنفون التصوير منتصف يونيو المقبل

الخميس 28 مايو 2020

قرر صناع فيلم "كيرة والجن" للنجم كريم عبد العزيز وأحمد عز، استئناف تصوير مشاهدهم فى منتصف يونيو المقبل بالديكور الخاص بالعمل، فى شواع وسط البلد بعد فترة توقف طويلة، لانشغال الأبطال بأعمال أخرى، والانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.



فيلم "كيرة والجن" من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص بأستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.