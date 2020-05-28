ماجدة الرومى تفاجئ جمهورها ببرومو أغنية جديدة بعنوان "غنوا بكل اللغات"

الخميس 28 مايو 2020

فاجأت النجمة ماجدة الرومى، جمهورها بكشف الستار عن اقتراب طرحها أغنية جديدة بعنوان "غنوا بكل اللغات"، حيث نشرت الفنانة اللبنانية، برومو دعائيا لأغنيتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى يكشف عن مقطع صغير من الأغنية، وتقول ماجدة فيه: "هالدنيى اللى هروا وراقا باقى برزمتها سنين".



وعلقت ماجدة الرومى، على مقطع الفيديو الدعائى لأغنيتها الجديدة، وكتبت: "غنوا بكل اللغات.. قريبًا ماجدة الرومى.. كورونا لبنان.. خليك فى البيت"، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول عملها الغنائى الجديد، لكن موقع "نبض" اللبنانى، كشف عن بعض الكواليس، حيث أوضح أن الأغنية من تأليف ماجدة الرزومى، ألحان وتوزيع الموسيقى ميشال فاضل، تسجيل أستوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج ادوارد مونيير، تحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومى.

وأوضح الموقع الإخبارى اللبنانى، أن المقطع الأول لأغنية ماجدة الرومى، يقول: "أنا لو قلتلكن مشتاقة، أوعا تقولولى جايين.. هالدنية اللى هرّوا وراقها باقى برزنامتها سنين.. بوعدكن لما نتلاقها، تبقوا بقلبى محجورين.. غنوا بكل اللغات ونحنا منحب الحياة".

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ويشار إلى أن مفاجئة ماجدة الرومى، تأتى فى إطار جهود وأعمال نجوم الفن المصريين والعرب التى يطرحونها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويهدفون من خلالها الترفيه على ملايين الناس المعزولين داخل منازلهم ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس التاجى، وتتنوع أعمال المطربين المصريين والعرب ما بين تنظيم حفلات غنائية "أونلاين"، وطرح أغانى جديدة.

ومن بين هذه الحفلات، حققت الفنانة اللبنانية يارا، أكثر من 11 ألف مشاهدة بالبث المباشر لحفلها الأخير على مسرح المجاز بإماراة الشارقة الإماراتية، والذى أحيته، الأربعاء، دون جمهور وتمت إذاعته على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك اتباعًا لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى الذى فرضه فيروس كورونا.

كما حقق الحفل نسب مشاهدة وصلت عبر موقع "فيس بوك" إلى 75 ألفًا، بينما بلغت عبر موقع إنستجرام 10 آلاف، فيما حضره 26 ألفا عبر موقع يوتيوب، وتأتى الحفلة ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" احتفالاً بعيد الفطر المبارك، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي بُثّت مباشرة عبر حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التزامًا منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد

فيما دعا الكينج محمد منير، جمهوره لمتابعة حفله الغنائى المرتقب المباشر "أونلاين"، حيث نشر البرومو الدعائى للحفل الغنائى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "راح اغنى.. استنونى غدًا يوم الجمعة 29 مايو الساعة 10 مساءً، على يوتيوب، فى WEOnlineMusicFestival".

ويستعد الكينج محمد منير لتقديم حفل غنائى جديد للجمهور ومباشر، وذلك بطريقة حفلات الـ"أون لاين"، ومن المقرر أن يحيى منير الحفل الغنائى مساء غدٍ الجمعة ، فى الساعة 10 مساء على اليوتيوب.