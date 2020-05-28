شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يستعين بمشهد من "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" لمطالبة جمهوره بالبقاء بالمنزل والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 استعان الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، بلقطة من فيلمه الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، لتوعية جمهوره ومتابعيه، مطالبه بالبقاء فى المنزل، لمنع تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر هنيدى، صورة له تجمعه بالفنانة غادة عادل من مشاهد الفيلم وعلق عليها: " يا جماعة stay home". Advertisements وفي سياق آخر انضم النجم محمد هنيدي والمغنى لحملة تويتر "أبطال الخير"، وهي حملة رمضانية تحتفل بالأشخاص الذين نشروا الأمل في مجتمعاتهم من خلال قيامهم بأفعال الخير. وقال هنيدي في فيديو نشره علي حسابه بتويتر: "في حياة كل حد فينا أبطال.. أبطال من نوع تاني.. فيه اللي منهم معروف وفيه اللي ماحدش يعرفه او يسمع عنه.. وأنا النهاردة بكلمكم عن بطل من كتير منكم يعرفه وهو الدكتور محمد مشالي ليلقبه ببطل من أبطال الخير وهو طبيب الغلابة".

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