شريف منير يحتفل بعيد ميلاد ابنته أسما بهذه الطريقة

الخميس 28 مايو 2020

حرص النجم شريف منير على تهنئة ابنته أسما بمناسبة عيد ميلادها مثلما اتضح خلال صورة نشرها لهما معًا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها بكتابة: "أنا وبنتي.. كل سنة وانتي طيبة".. وما أن نشر تلك الصورة حتي انهالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ممن حرصوا على تهنئته بتلك المناسبة، مثلما ظهر خلال التعليقات.



وكان داعب النجم شريف منير، زوج ابنته أسما، محمود حجازى، مؤخرًا وذلك بعد أن قام بحلاقة لحيته، ليبدو فى شكل أصغر تمامًا مما كان عليه، حيث نشر حجازى صورة جديدة له بـ"اللوك الجديد"، ليدخل شريف منير معلقًا وكأنه يعلق لطفل صغير، يا حبيبى خُش ذاكر.. امتحان الإعدادية على الأبواب.. عارف.. لو جبت مجموع حلو.. هجوزك أسما بنتى"، ليرد عليه حجازى قائلا: "أنا اسمى الحقيقى دانيال".

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شريف منير قدم مؤخرا مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وسوسن بدر، وكريم فهمى وتارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

بينما شارك محمود حجازى فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوي ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطى‏.