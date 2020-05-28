الأربعاء.. الإعلان عن تشكيل الدورة 73 من مهرجان كان

الخميس 28 مايو 2020

يستعد بيير ليسكور، رئيس مهرجان كان ، وتييري فريمو، المندوب العام للمهرجان، للإعلان عن تشكيل الدورة 73 من مهرجان كان على الهواء مباشرة على قناة Canal+ يوم الأربعاء 3 يونيو الساعة 6 مساءً، وكذلك على موقع المهرجان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيقام الحدث في UGC Normandie في باريس.



ومن المقرر أن يكشف المندوب العام للمهرجان عن الاختيار الرسمي لعام 2020 ، والأفلام التي ستمنح ختم موافقة كان عند إطلاقها في دور السينما والعروض في مهرجانات معينة.

في غضون ذلك، سيجتمع محترفو الصناعة لحضور Marché du Film ، الذي سيقام على الإنترنت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو.