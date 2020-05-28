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شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. الإعلان عن تشكيل الدورة 73 من مهرجان كان والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
يستعد بيير ليسكور، رئيس مهرجان كان ، وتييري فريمو، المندوب العام للمهرجان، للإعلان عن تشكيل الدورة 73 من مهرجان كان على الهواء مباشرة على قناة Canal+ يوم الأربعاء 3 يونيو الساعة 6 مساءً، وكذلك على موقع المهرجان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيقام الحدث في UGC Normandie في باريس.
ومن المقرر أن يكشف المندوب العام للمهرجان عن الاختيار الرسمي لعام 2020 ، والأفلام التي ستمنح ختم موافقة كان عند إطلاقها في دور السينما والعروض في مهرجانات معينة.
في غضون ذلك، سيجتمع محترفو الصناعة لحضور Marché du Film ، الذي سيقام على الإنترنت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو.
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