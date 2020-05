الزعيم يسخر من ترجمة نتفيليكس لمسرحية "مدرسة المشاغبين"

الخميس 28 مايو 2020

مع بدء طرح مسرحية "مدرسة المشاغبين" علي منصة نيتفيلكس الترفيهية الشهيرة، انتشرت مجموعة من مشاهد العمل المسرحي الأشهر في الوطن العربي "مدرسة المشاغبين" مصحوبة بترجمة إنجليزية، وأخرى بترجمة بلغة عربية فصحى، مصحوبة بسخرية جمهور هذه المواقع.

فالترجمة الإنجليزية لإيفيهات المسرحية التى يصل عمرها لأكثر من 47 عاما، لم تظهرها بشكل صحيح فالإيفيهات التى يحفظها المصريون عن ظهر قلب من هذه المسرحية، ومازالت متداولة حتى الآن، جعل تحويلها باللغة الإنجليزية يزيد من تأثيرها الكوميدى.

الحساب الرسمى للزعيم عادل إمام، أحد وأهم نجوم مسرحية "مدرسة المشاغبين"، نشر صورة من المسرحية وهو يقوم جملته الشهيرة، "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا"، بالترجمة باللغة الإنجليزية، "when the pumpkin ripened it called the cucumber beans"، كما نشر محمد عادل إمام الصورة عبر حسابه على تويتر ساخرا منها.

كما سخرت الفنانة انجي المقدم ترجمة مسرحية العيال كبرت علي نتفيليكس قائلة: "هما ازاى مترجمين مسرحيات العيال كبرت و مدرسة المشاغبين و المتزوجون و ريا و سكينة و غيرها للإنجليزي على نتفليكس!! انجليزى ايه! احنا هنكفر بقى ولا ايه !!..رمضان بطيخة بقى مونامور".